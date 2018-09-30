قرقاش: أزمة قطر اختفت كليًا من اهتمامات المجتمع الدولي في نيويورك

أكد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، غياب قضية قطر من اهتمامات المجتمع الدولي في أسبوع الجمعية العامة في نيويورك، على الرغم من المبالغ التي دفعت لشركات العلاقات العامة والمحامين دون أي نتيجة تذكر.

وتفصيلاً قال قرقاش عبر حسابه الرسمي على تويتر، "أزمة قطر اختفت كلياً من اهتمامات المجتمع الدولي في أسبوع الجمعية العامة في نيويورك، مبالغ باهظة أهدرت لشركات العلاقات العامة والمحامين دون نتيجة تذكر، سؤال يتيم هنا وفقرة حائرة هناك هو كل ما تبقى، النصيحة لن تنفع الدوحة لأنها مصممة على استراتيجية يائسة".