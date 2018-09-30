الأجهزة الأمنية تضبط هارب من تنفيذ 128 حكم قضائي

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط هارب من تنفيذ 128 حكم قضائي في قضايا متنوعة.

أكدت معلومات وتحريات مباحث تنفيذ الأحكام تواجد محمدك.م، مواليد 1981، صاحب صيدلية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، والصادر ضده ( 128) حكم قضائي في قضايا (شيكات، نصب، تبديد)، بمنطقة النزهة الجديدة بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة.





تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده.





يشار بأن إجمالي العقوبات المحكوم بها على المذكور بلغت (115سنة، وإجمالي مديونية 5 ملايين جنيه).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.