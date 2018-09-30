تركيا تحتفل بأسبوع المساجد

تحتفل تركيا بـ"أسبوع المساجد والعاملين فيها"، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، تحت إشراف رئاسة الشؤون الدينية التركية، تحت عنوان "أرواح ضحت بنفسها في سبيل المساجد والخدمات الدينية".

يأتى الاحتفال نظراً إلى دور المساجد ومحوريتها في المجتمعات الإسلامية، وما تعكسه من قيم حضارية وثقافية ومعمارية.

وتضم تركيا 88 ألفًا و537 مسجدا، تعود لمختلف العصور الإسلامية، بحسب الإحصائيات التي نشرتها رئاسة الشؤون الدينية، ويعود 7 آلاف و77 مسجدا منها إلى الحقبة السلجوقية والعثمانية، و80 ألفا و761 مسجدا بنيت بعد إعلان تأسيس الجمهورية. وفي السنوات الـ 15 الماضية شهدت تركيا بناء 13 ألف و874 مسجدا.

وفي حديث لوكالة الأناضول، قال مسؤول خدمات المساجد في رئاسة الشؤون الدينية "نشأت بودور" إنّ البشر منذ سيدنا آدم كانوا يتعبدون بشكل جماعي، والمسجد هو دار العبادة للمسلمين، وأضاف : "أن المساجد والجوامع، هي مراكز توحيد المؤمنين وأخوتهم وجمعهم على قلب واحد، واليوم غدت المساجد إلى جانب ذلك مراكز للعلم والثقافة".