بلاغ ضد مستريح استولى على مليون جنيه من مواطني سوهاج

تبلغ لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بسوهاج من 4 مواطنين ضد مستريح نصب عليهم في مبالغ ماليه بلغت جملتها مليون ومائة وخمسون ألف جنيه لتوظيفها في مجال تجارة الأراضي مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعدة أو رد المبلغ.



تقدم كلا من علي سيد محمود 53 عامًا موظف بإدارة المنشاه التعليمية مختار إبراهيم محمد 27 عامًا حاصل علي دبلوم إيهاب عبد الروؤف عبد اللاه سن 27 حاصل علي دبلوم جمال ناصر سيد محمود 28 عامًا حاصل علي دبلوم ويقيمون بندر المنشاه بتضررهم من جمال ح ع ا لقيامه بالاستيلاء منهم علي المبلغ المذكور وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.