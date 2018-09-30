ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

بلاغ ضد مستريح استولى على مليون جنيه من مواطني سوهاج

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:19 م
بلاغ ضد مستريح استولى على مليون جنيه من مواطني سوهاج
صورة أرشيفية
طباعة
أبورية حسين
 
تبلغ لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بسوهاج من 4 مواطنين ضد مستريح نصب عليهم في مبالغ ماليه بلغت جملتها مليون ومائة وخمسون ألف جنيه لتوظيفها في مجال تجارة الأراضي مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعدة أو رد المبلغ. 

تقدم كلا من علي سيد محمود 53 عامًا موظف بإدارة المنشاه التعليمية مختار إبراهيم محمد 27 عامًا حاصل علي دبلوم إيهاب عبد الروؤف عبد اللاه سن 27 حاصل علي دبلوم جمال ناصر سيد محمود 28 عامًا حاصل علي دبلوم ويقيمون بندر المنشاه بتضررهم من جمال ح ع ا لقيامه بالاستيلاء منهم علي المبلغ المذكور وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.
المزيد عن: الولي أف
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 2:50:22 PM