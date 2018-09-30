نصائح هامة لحديث فعال مع زوجك

إليكِ مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها لنقاش فعال مع زوجك دون حدوث خلافات ومشاكل بينكما:-





أولاً: الاستماع إلى بعضكما البعض

عليكِ الاستماع إلى زوجك جيداً وعدم الانشغال بأشياء أخرى أثناء حديثك معه و يجب أن يشعر بهذا الاهتمام كما عليكِ جعل العين هى محور التعامل و الحوار بينكما و أن تفهمى ماذا يريد من عينيه.





ثانياً: تخصيص وقت معين للحديث

فى ظل ضغوط الحياة اليومية غالباً ﻻ يوجد وقت للحديث إذاّ عليك تخصيص وقت ملائم وجيد للحديث مع زوجك على أن يكون ذلك الوقت خالى من أى مشاحنات ونقاش في المشكلات و لا يكن عائداً من العمل مرهق مثلاً، مع اعداد بعض اﻷكلات اللذيذة كما عليكِ الاتسام بالهدوء.





ثالثاً: طرح اﻷسئلة

لكي تبدأي حديث فعال مع زوجك اطرحي عليه بعض الأسئلة بطريقة مثل ما اصعب المشاكل أو ألطف اﻷشياء التى واجتها هذا اﻷسبوع ؟ ما رأيك أن نفعل كذا فى الويك إند ؟ هل كان يومك جيداً في العمل؟ وهكذا حتى تتأكدين أنه يقول كل ما لديه و لكن ليس بطريقة تجعله ينفر منك فعليك أن تشعريه أنك تسألين ﻹهتمامك به و ليس لتقومين بالسيطرة أو التحقيق معه أو ما شابه ذلك





رابعاً: حافظي علي أسراره