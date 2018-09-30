نصائح هامة لحديث فعال مع زوجك
الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:06 م
إليكِ مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها لنقاش فعال مع زوجك دون حدوث خلافات ومشاكل بينكما:-
أولاً: الاستماع إلى بعضكما البعض
عليكِ الاستماع إلى زوجك جيداً وعدم الانشغال بأشياء أخرى أثناء حديثك معه و يجب أن يشعر بهذا الاهتمام كما عليكِ جعل العين هى محور التعامل و الحوار بينكما و أن تفهمى ماذا يريد من عينيه.
ثانياً: تخصيص وقت معين للحديث
فى ظل ضغوط الحياة اليومية غالباً ﻻ يوجد وقت للحديث إذاّ عليك تخصيص وقت ملائم وجيد للحديث مع زوجك على أن يكون ذلك الوقت خالى من أى مشاحنات ونقاش في المشكلات و لا يكن عائداً من العمل مرهق مثلاً، مع اعداد بعض اﻷكلات اللذيذة كما عليكِ الاتسام بالهدوء.
ثالثاً: طرح اﻷسئلة
لكي تبدأي حديث فعال مع زوجك اطرحي عليه بعض الأسئلة بطريقة مثل ما اصعب المشاكل أو ألطف اﻷشياء التى واجتها هذا اﻷسبوع ؟ ما رأيك أن نفعل كذا فى الويك إند ؟ هل كان يومك جيداً في العمل؟ وهكذا حتى تتأكدين أنه يقول كل ما لديه و لكن ليس بطريقة تجعله ينفر منك فعليك أن تشعريه أنك تسألين ﻹهتمامك به و ليس لتقومين بالسيطرة أو التحقيق معه أو ما شابه ذلك
رابعاً: حافظي علي أسراره
إذا شعر زوجك بأن هناك أشخاص يعلمون ما يدور بينكما من حديث –مهما كان مدي قربهم اليكم -فسيشعر بإحراج و يتكتم على ما يريد قوله بعد ذلك فما عليك هو عدم إخبار أحد بما تتحدثين فيه مع زوجك حتى يشعر بإرتياح و يعلم أنك زوجة كاتمة لأسراره.
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