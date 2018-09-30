محافظ الإسكندرية: غرامة فورية على شركة النظافة لعدم الإهتمام بمنطقة محرم بك (صور)

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بمنطقة محرم بك، للوقوف على مشكلات المواطنين على أرض الواقع، ومتابعة مستوى أعمال النظافة بالمنطقة، وتطهير شنايش الأمطار ورفع مستوى وترميم ورصف الطرق، وغيرها من المشكلات.



جاء ذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، والأستاذ عمرو كمال عضو مجلس النواب عن الدائرة، والأستاذة بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط، وعدد كبير من أهالي المنطقة.



وخلال الجولة استمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين، وقام بتفقد العديد من شوارع المنطقة الرئيسيّة والفرعية، وأمر في الحال بتوقيع غرامة فورية على شركة نهضة مصر لعدم الاهتمام بنظافة المنطقة، وتحويل مدير الرصد البيئي للتحقيق لعدم إشرافه على أعمال رفع القمامة.



وبمتابعة أعمال تطهير شنايش الأمطار، أمر قنصوة بنقل مدير عام الصرف الصحي بحي وسط لتقصيره في مهام عمله، وعدم استكمال تطهير شنايش الأمطار بنطاق الحي، مكلفا مسئولي شركة الصرف الصحي بمراجعة شبكة شنايش الأمطار وتشغيلها بكامل طاقتها بمنطقة محرم بك، خلال ٢٤ ساعة، علاوة على تكليف جميع رؤساء أحياء الإسكندرية بعرض تقرير فوري خلال ٤٨ ساعة عن نسبة التطهير بالشنايش كل في نطاق حية للتأكد من قيام شركة الصرف بمهام عملها مع قرب قدوم موسم الأمطار.



على الصعيد ذاته كلف المحافظ المسئولين بإعداد دراسة متكاملة لرفع كفاءة سوق عرفان، وتطويره بالكامل بتعاون ومشاركة الجميع في ذلك، وكذا تكليف مدير الطرق بالمحافظة لترميم الشوارع التي تم المرور بها ورفع كفاءتها، وطالب أصحاب جميع الأراضي الفضاء بالمنطقة بإنشاء سُور حولها، منعا لتجمع القمامة بها، مكلفا السكرتير العام بمتابعة تنفيذ تلك القرارات وعرض تقرير مفصل بما تم من أعمال.