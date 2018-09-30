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العثور على جثة طافية لأحد الأشخاص في مياه النيل بالقناطر الخيرية

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:15 م
العثور على جثة طافية لأحد الأشخاص في مياه النيل بالقناطر الخيرية
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
تمكنت قوات الأنقاذ النهرى بالقليوبية، الأحد، من انتشال جثة فى النيل بالقناطر الخيرية وتبين أن بالجثة بها اثار طعنات فى الظهر وشال ملفوف حول رقبته وتم نقل الجثه للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد عادل الكفراوى مدير المسطحات المائية يفيد تلقيه اخطارا من الأهالي بالعثور على جثه شخص طافية فى مياه النيل بالقناطر.

فأنتقل العقيد ياسر منصور مدير المسطحات المائية بالقناطر الخيرية المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث المركز وقوات الانقاذ وتم انتشال الجثه وتبين انه لشخص يدعى “ع أ م ” من منطقة الهرم بالجيزة وبفحص الجثه تبين ان بها طعنات فى الظهر ويوجد شال ملفوف حول رقبته وتم نقل الجثه الى مسشتفى القناطر العام وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.
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