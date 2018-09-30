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ستيرلينج عن مستقبله مع السيتي : هدفي تحقيق البريميرليج المرة الثانية علي التوالي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:09 م
ستيرلينج عن مستقبله مع السيتي : هدفي تحقيق البريميرليج المرة الثانية علي التوالي
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أحمد عصام
 
أكد ‏رحيم ستيرلينج لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إن الهدف المبكر ضد برايتون ساعد الفريق على تقديم أداء جيد في المباراة، وأن إحراز الأهداف المبكرة في دفاع قوي مثل برايتون يساعد على الفوز بالتأكيد.

وقال ستيرلينج في تصريحات صحفية : "‏كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، وان دفاعهم سيكون قوي، لذلك أعتقد أن الفريق يستحق الإشادة على ما قدمه اليوم، لدينا أكثر من مهاجم رائع في الفريق ونتعلم بشكل يومي كيفية الفوز على الفرق الأخرى".

وتابع عن مستقبله مع مانشستر سيتي : "هدفي الآن هو البقاء مع الفريق، ومساعدتهم في التتويج بالبريميرليغ للمرة الثانية على التوالي".

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