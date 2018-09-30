إزالة محلات مخالفة بسور مدرسة أحمد عرابى بالأربعين في السويس (صور)

قام الجهاز التنفيذي لرئاسة حي الأربعين برئاسة العميد إيهاب سراج الدين رئيس حى الأربعين، بشن حملة مكبرة لإزالة الشروع فى إنشاء محلات بسور مدرسة أحمد عرابى، بناء على شكاوى المواطنين، واعاقة أعمال الرصف بشارع عبد الراضى والمدينة المنورة ومحيط مسجد الامام مالك وتم التفاعل الفورى مع المخالفات فى وجود رئيس الأربعين ومامور قسم شرطة الأربعين.



وقامت المعدات بهدم التجاوزات والتعديات على سور المدرسة والتعدى على املاك الدولة وهذا مخالف للقانون وتم تحرير المحاضر اللازمة.