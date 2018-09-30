كريم عبدالعزيز ينعي الزميلة هند موسى







ونشر "كريم" صورة للفقيدة وعلق عليها: "ينعي الفنان كريم عبدالعزيز .. الصحفيه الخلوقه المرحومة هند موسي .. ادخلها الله فسيح جناته وألهم أسرتها وأحبائها الصبر والسلوان ، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

نعى الفنان كريم عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، الزميلة هند موسى، رئيس قسم الفن في جريدة وموقع التحرير، التي لقيت مصرعها في حادث تصادم بمنطقة العين السخنة، أمس السبت، في أثناء عودتها من الغردقة للقاهرة بعد تغطيتها مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.