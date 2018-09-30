ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

كريم عبدالعزيز ينعي الزميلة هند موسى

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:49 م
كريم عبدالعزيز ينعي الزميلة هند موسى
طباعة
الفجر الفني
 
نعى الفنان كريم عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، الزميلة هند موسى، رئيس قسم الفن في جريدة وموقع التحرير، التي لقيت مصرعها في حادث تصادم بمنطقة العين السخنة، أمس السبت، في أثناء عودتها من الغردقة للقاهرة بعد تغطيتها مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.

 ونشر "كريم" صورة للفقيدة وعلق عليها: "ينعي الفنان كريم عبدالعزيز .. الصحفيه الخلوقه المرحومة هند موسي .. ادخلها الله فسيح جناته وألهم أسرتها وأحبائها الصبر والسلوان ، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك لبرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب على MBC مصر؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 1:10:02 PM