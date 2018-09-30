فقدان 90 شخصًا جراء انهيار مبنى سكني بمدينة بالو الإندونيسية

أعلن مسئولون بمدينة بالو الإندونيسية اليوم الأحد فقدان 90 شخصًا على الأقل إثر انهيار مبنى سكني بالمدينة الكائنة على جزيرة "سولاوسى" التى ضربها زلزال عنيف وموجات مد عاتية تسونامى.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن مسئول محلى قوله إن هناك مخاوف من وجود المئات تحت الأنقاض ،وإنه تم انتشال جثث العديد من القتلى، وتسبب الدمار واسع النطاق الناجم عن الزلزال والتسونامى فى عرقلة عمليات البحث والإغاثة خاصة مع دمار الطرق نحو المناطق المتضررة.

وكان 832 شخصًا لقوا مصرعهم جراء الزلزال الذى ضرب الجزيرة بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر وأعقبه موجات مد بحرى عاتية اجتاحت المدينة.

يشار إلى أن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث فى إندونيسيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنه سيتم إجراء عملية دفن جماعى لضحايا الزلزال فى المدينة.