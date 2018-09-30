رئيس جنوب الوادي لطلاب "الصيدلة": استثمار فرص التدريب المتاحة في خطوط انتاج الدواء وزراعة النباتات الطبية

شهد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الصيدلة وأكد رئيس الجامعة ان الدور الذى تقوم به كلية الصيدلة هام وحيوي في المجتمع وحث الطلاب على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي واكد حرص الجامعة على توفير افضل سبل التعلم لطلابها واعدادهم لسوق العمل واشار الى ان الجامعة تعمل على اقامة خطوط انتاج للأدوية وذلك لتدريب الطلاب بشكل عملي وتحقيق التكامل مع المستشفيات الجامعية.



واكد الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ان طلاب الكلية عليهم العمل على تحقيق التفوق والسعي للحصول على اعلى التقديرات واكد انه يأمل ان تشهد السنوات المقبلة فتح باب الدراسات العليا بالكلية بما يخدم العملية البحثية.



واكد الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على اهمية مشاركة الطلاب في الانشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية التي تنظمها الجامعة واستثمار فرص التدريب المتاحة في خطوط انتاج الدواء وزراعة النباتات الطبية والعطرية



وتحدث الدكتور اشرف ابو الوفا عميد كلية الصيدلة عن اهم الانشطة والفعاليات التي شاركت بها الكلية في العام الدراسي 20172018 واشار الى انشاء برنامج الصيدلة الاكلينيكية بالكلية كأحد البرامج العلمية المميزة وكذلك الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية



تضمنت فعاليات الحفل معرض فني لإبداعات الطلاب وعرض لفيلم تسجيلي عن الكلية ومراحل انشاءها واهم الانشطة التي تشارك فيها كما تضمن الحفل فقرات فنية متنوعة لطلاب الكلية.



شهد فعاليات الحفل الدكتور يوسف غرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور احمد عبد الفتاح نقيب الصيادلة بقنا ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بالكلية وحضور طلابي من مختلف الفرق الدراسية.



