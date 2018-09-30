رئيس فيفا: أوروبا سبقت العالم وإفريقيا هي المستقبل والموهبة

اعترف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتقدم قارة أوروبا على قارات العالم على هاشم حضوره بمدينة شرم الشيخ لفاعليات الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وأوضح إنفانتيو أن قارة إفريقيا هي المستقبل لأنه دائمًا يراهن عليها باعتبارها قارة الموهبة.





وأضاف رئيس فيفا: "كأس العالم كشف عن فجوة بين أوروبا وباقي القارات لذلك يجب أن نعمل على تقليص تلك الفجوة من خلال والاستثمار في كرة القدم".