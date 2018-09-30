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أسماء مصطفى عن وفاة هند موسى: الصحفيون يستحقون تأمين من مخاطر السفر

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:45 م
أسماء مصطفى عن وفاة هند موسى: الصحفيون يستحقون تأمين من مخاطر السفر
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الفجر الفني
 

طالبت الإعلامية أسماء مصطفى؛ بتوفير وثيقة تأمين من مخاطر السفر للصحفيين؛ تعليقًا على واقعة وفاة هند موسى رئيس قسم الفن بجريدة التحرير؛ إثر حادث أليم على طريق العين السخنة - القاهرة، أثناء عودتها من تغطية فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

أضافت "مصطفى" خلال حلقة اليوم من برنامج "هذا الصباح" عبر شاشة "extra news"، أن الإعلاميين والصحفيين والمراسلين ممن يخرجون في تغطيات لفعاليات أو أحداث؛ يجب أن يتوفر لهم هذا التأمين خلال سفرهم؛ مؤكدة أن هذا حق أصيل لهم.

ذكرت أن البعض طالَب بعدم معاملة الصحفيين بمعاملة من الدرجة الثانية؛ لافتة إلى أن هذا يحدث بالفعل داخل مصر وخارجها، مشيرة إلى أن المصريين: "ملهومش في تأمينات السفر قوي"، مطالبة بعدم نسيان واقعة وفاة "موسى" بعد عدة أيام.

تابعت أسماء مصطفى أنه تم القبض بالفعل على السائق المتسبب في حادث وفاة هند موسى، متسائلة عن ماهية التأمين عليها ومردوده على أهلها كيف يكون؟ متمنية لأهلها الصبر على فقدها.
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