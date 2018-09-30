صلاح عبدالله يحتفل بعقد قران ابنته







وقد شارك عدد كبير من نجوم الفن في الإحتفالية وكان من أبرز الحاضرين أحمد عز والمنتج محمد فوزي وحرمه الفنانة وفاء عامر ومحمد رياض وحرمه رانيا محمود ياسين وأشرف زكي وسهر الصايغ وصابرين والمخرج أحمد شفيق ومحسن منصور وأحمد آدم ومحمد محمود عبدالعزيز ولقاء سويدان وعمرو محمود ياسين وكريم محمود عبد العزيز ومي كساب وأحمد رزق وفتوح أحمد ومحمد الصاوي وغيرهم.

احتفل الفنان صلاح عبد الله، بعقد قران ابنته على رجل الأعمال عمرو فتحي أباظة، مساء الجمعة، بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.