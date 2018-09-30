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فتح باب التقديم لترخيص 200 سيارة تاكس وميكروباص في "برج العرب" بالإسكندرية

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:43 م
فتح باب التقديم لترخيص 200 سيارة تاكس وميكروباص في برج العرب بالإسكندرية
صورة أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 
أعلن جهاز مدينة برج العرب الجديدة، ونجلس أمناء المدينة، عن فتح باب التقديم لترخيص 100 سيارة تاكس وعدد 100 سيارة ميكروباص 7 راكب، وذلك للعمل داخل مدينة برج العرب الجديدة.

من جانبه صرح المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم عقد اجتماع بحضور نائب رئيس مجلس الأمناء، ومندوبي إدارة مرور الإسكندرية، للتنسيق، وبدء الخطوات التنفيذية لترخيص ١٠٠ سيارة فان ٧ راكب، و١٠٠ سيارة تاكسي أجرة، للنقل الداخلى بالمدينة، وذلك طبقًا للموافقة التي تم أخذها من محافظ الإسكندرية.

وأوضح بدوى، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار توفير منظومة نقل داخلي تليق بمدينة برج العرب الجديدة، لتسهيل حركة المواطنين داخل المدينة، وتشجيعهم على الإقامة بها.
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