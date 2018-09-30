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العثور على جثة طفل الجمالية مقتولا وبدون أعضاء وأمن الدقهلية يكثف جهوده

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:38 م
العثور على جثة طفل الجمالية مقتولا وبدون أعضاء وأمن الدقهلية يكثف جهوده
الطفل يوسف حماده
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سالي رضوان
 
عثر أهالي مدينة الجمالية في محافظة الدقهلية علي جثمان الطفل المتغيب أمس يوسف حماده جبريل مقطوع الرأس ومفتوح البطن خلف مستشفى الشريفى بالجمالية.

وسادت حالة من الذعر بين الأهالي وتجمهروا حول الجثه ومنزل الطفل مطالبين بسرعة ضبط المتهمين والقصاص من قتلة أطفالهم. 

فيما تكثف الاجهوة الامنية من جهودها لكشف غموض وملابسات الحادث لضبط الجناة.
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