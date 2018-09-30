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الليلة.. وزير البترول ضيف إيمان الحصري على "dmc"

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:36 م
الليلة.. وزير البترول ضيف إيمان الحصري على dmc
ايمان الحصري
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الفجر الفني
 

يستضيف الليلة برنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، في تمام الساعة العاشرة مساء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في أول حوار له بعد إعلانه وقف مصر لاستيراد الغاز المسال من الخارج.


ومن المقرر أن يشرح وزير البترول خلال حواره، كيف حققت الاكتشافات الأخيرة اكتفاء مصر من الغاز، وإيضاح تأثيرات تلك الاكتشافات على الاقتصاد المصري، وخطة الوزارة في التعامل مع ملف الطاقة خلال الفترة المقبلة.

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