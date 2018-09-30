مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد ميزانية للاتحاد بـ 180 مليار درهم خلال 3 أعوام





أعتمد مجلس الوزراء الإماراتي 180 مليار درهم ميزانية الاتحاد خلال الثلاث أعوام القادمة.





وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إلى أن 59% من الميزانية سيتم تخصيصها للتعليم وتنمية المجتمع





وأضاف الشيخ محمد : " موازنتنا بلا عجز، وميزانية العام القادم ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد".





وأضاف الشيخ محمد بن راشد : "اعتمدنا اليوم قانونا اتحاديا بشأن تنظيم قطاع الفضاء ، والهدف فتح قطاع الفضاء أمام الاستثمار والأبحاث وبناء الشراكات ، كانت صدفة أن يتزامن اعتماد الميزانية الأكبر اتحاديا مع تنظيم قطاع الفضاء.. كلاهما سيحلق بالإمارات لآفاق جديدة .











