رئيس إندونيسيا يتفقد المنطقة التى تدمرت من الزلزال فى بلاده

تفقد الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، اليوم الأحد، المنطقة التى تدمرت من الزلزال القوي وأمواج المد العاتية (تسونامي) وهو ما أسفر عن مقتل 832 شخصا حتى الآن.

وقال ويدودو - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن مطار مدينة "بالو" التى تضررت بشدة من الزلزال وأمواج تسونامى ليس جاهزا بنسبة مائة في المائة لهبوط الطائرات به.

وأضاف الرئيس الإندونيسى أن هناك العديد من التحديات ويجب القيام بأشياء كثيرة قريبا، إلا أن الظروف لا تسمح ولا تساعد على ذلك.

وكانت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث فى إندونيسيا قد أعلنت فى وقت سابق اليوم أنه سيتم إجراء عملية دفن جماعى فى مدينة "بالو" لضحايا الزلزال القوى وأمواج المد العاتية (تسونامى) التى ضربت جزيرة "سولاويسى" مؤخرا.

يشار إلى أن المتحدث باسم السكرتير العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد قال فى وقت سابق إن مسئولى المنظمة الدولية على اتصال بالسلطات الإندونيسية كما أنهم مستعدون لتقديم الدعم المطلوب فى أعقاب الزلزال - الذى بلغت قوته 5ر7 درجة على مقياس ريختر - وأمواج تسونامى.