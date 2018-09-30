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ضبط شاب دمياطي يبتز فتاة تونسية مقابل 500 دولار

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:36 م
ضبط شاب دمياطي يبتز فتاة تونسية مقابل 500 دولار
صورة أرشيفية
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هند الشيال
 
تمكن ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا، فرع شرق الدلتا، من ضبط ضبط شاب يدعى مصطفي. ع، من مركز الزرقا بدمياط، بتهمة ابتزاز فتاة تونسية ومطالبته لها بدفع مبلغ 500 دولار مقابل عدم نشر صور خاصة لها.

تم ضبط المتهم، وبالتحري تبين أنه كان زميل للفتاة التونسية وحصل منها على صور خاصة لها، وقام بطلب مبلغ مالي منها مقابل الصور، وتقدمت الفتاة ببلاغ لمباحث الإنترنت، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة يحمل رقم 6564 جنح قسم الزرقا لسنة 2018.
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