رئيس البورصة الكويتيه يعلن استعداد السوق لاستقبال المرحلة الثانية من الترقية في "فوتسي"





كشف رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت عن جهوزية الكيان لمواصلة تنفيذ الخطة المُعتمدة من قبل هيئة أسواق المال، مؤكداً على جهوزية السوق لاستقبال المرحلة الثانية من الترقية في "فوتسي" بعد إنجاز المرحلة الأولى منها.





وقال سعد المطوع في أول مقابلة منذ توليه منصبه، إن فريق البورصة يتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة والجهات ذات العلاقة للترقية والانضمام أيضاً في مؤشر "إم إس سي آي" نهاية النصف الأول من العام المُقبل، لافتاً إلى أنه سيكون لهذه الخطوة أثرها الكبير على أحجام السيولة الأجنبية المستثمرة في الكويت.





وأشار المطوع إلى أن الانضمام لـ"فوتسي" سلط الضوء بشكل جيد على الأسهم التشغيلية المُدرجة بالبورصة، منوهاً إلى أن هناك إدراجات نوعية باتت على الطريق، منها ما يخضع حالياً للبحث من قبل الأطراف المعنية، على أن يعقبها رفع توصيات بقبول من تتفق أوضاعها مع القواعد المعمول بها.





وأكد أن البورصة شهدت نقلة تطويرية نوعية خلال الفترة الماضية، ما يعكس حرصاً وخبرة كبيرة في مواكبة المتطلبات العالمية خلال جداول زمنية ليست بالطويلة، لافتاً إلى أن هناك المزيد والمزيد من الإجراءات التي تحتاج لوقت لإنجازها في المستقبل.





ولفت المطوع إلى التعاون الجماعي بين كل الأطراف المعنية لإنجاز الكثير من الملفات الحيوية خلال المرحلة المقبلة، منها مشروع خصخصة الكيان وطرحه وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.





وألمح المطوع إلى التعاون الجيد بين البورصة وبعض المؤسسات العالمية الكبيرة مثل "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" للترويج المُحترف للسوق والعمل على جذب الصناديق والأموال الأجنبية، ووضع السوق الكويتي في مصاف الأسواق العالمية.



