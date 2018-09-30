محمد صبحي يوجه رسالة للرئيس السيسي

طالب الفنان محمد صبحي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لمد المرافق لمدينة "معًا لتطوير العشوائيات"، بعدما تعنت معه مسؤولي الحي ورفضوا توصيل المرافق لها.





وقال صبحي، خلال لقائه ببرنامج "هو ده" مع الإعلامي طارق علام، المذاع عبر فضائية "المحور"، إن المشروع عبارة عن مدينة بها 4500 وحدة سكنية بها مركزا ثقافيا متكاملا يحتوي على مسرح و3 قاعات سينما وقاعات متعددة الأغراض، ونادي رياضي وحمام سباحة ومستشفى، و3 مدارس ومنطقة حرفية.





ولفت صبحي إلى أن المدينة بالكامل تم بناؤها بتبرعات المصريين في الداخل والخارج، وتكلفت قرابة 180 مليون جنيه، لافتا إلى أن استكمال تعليم الأبناء شرط استمرار الإقامة في هذه الوحدات.





وشكى "صبحي" من عدم توصيل المرافق والخدمات للمدينة: "من 7 سنين وأنا متعذب لدرجة إني قولت إني بطالب الرئيس السيسي يتولي المدينة دي، والخدمات هتدخل المدينة في 3 أيام".





وشكى صبحي أيضًا من تعنت رئيس الحي وإيقافه للأعمال الإنشائية أكثر من مرة رغم حصولهم على التراخيص اللازمة، قائلا: "متبقاش فاهم رئيس الحي ده عايز إيه!، وأنا بسأله على الهوا أنت عايز ايه"؟



