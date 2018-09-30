ورشة عمل بكلية الطب جامعة السويس عن "التعلم الالكتروني"

تُعقد بكلية الطب بجامعة السويس غدا الإثنين دورة تدريبية ( ورشة عمل ) في " التعلم الإلكتروني وتصفح محركات البحث المختلفة " بالمشاركة مع بنك المعرفة المصري بمقر الجامعة بمدينة السلام بحى فيصل بمحافظة السويس.



ويشارك بورشة العمل منسقون من بنك المعرفة المصري لشئون النشر والتسويق والتدريب وإستشاريون خدمة العملاء بإنسيجن أكاديمي وهى مصدر من مصادر التعلم المتعاقد مع بنك المعرفة المصري.



كما تحضر ورشة العمل ماريان جيريتدينا فيلهيلمينا من هولندا (وتعمل بإنسيجن أكاديمي ) وتتناول ورشة العمل المقامة بكلية طب السويس تعريف الحضور على رؤية بنك المعرفة المصري وكيفية التسجيل على بنك المعرفة المصري وكيفية استخدام محرك البحث الموحد والتصفح الموضوعي لمصادر بنك المعرفة المصري (دوريات، كتب، رسائل جامعية) كما تستعرض الناشرين وقواعد البيانات المتاحة ونماذج التعلم الإلكتروني كما تستعرض قواعد بيانات المستخلصات والإستشهادات المرجعية وبرامج صياغة الإستشهادات المرجعية ( Endnote كنموذج).



قال الدكتور سيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، ان المستفيد من ورشة العمل المنعقدة بكلية الطب هم طلاب السنة الأولى بالكلية الذين يستفتحون النظام الجديد لأول مرة هذا العام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتفتح لهم مجالات واسعة من مصادر المعلومات التي تساعدهم في إتمام الأبحاث العلمية وفى عملية التعلم الذاتي والتعلم الإلكتروني وكذلك تعرفهم على الأساليب الحديثة المستخدمة في التعليم الطبي في النظام الطبي الجديد الذى يطبقه المجلس الأعلى للجامعات على جميع كليات الطب هذا العام والجدير بالذكر أن كلية طب السويس هي أحدث كلية طب في مصر إذ إستقبلت أول دفعة من الطلاب هذا العام.



ويشرف على ورشة العمل الدكتورسعيد عبادي عميد كلية الطب والأستاذ الدكتور عبدالمنعم الشبراوى وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث هذا ويحظى التعليم الطبي بالكثير من الاهتمام من الدكتور السيد الشرقاوي رئيس.



