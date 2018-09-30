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محافظ الأقصر يضبط مخبز بلدي إنتاجه غير مطابق للمواصفات (صور)

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:33 م
محافظ الأقصر يضبط مخبز بلدي إنتاجه غير مطابق للمواصفات (صور)
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طاهر الحساني
 
أجرى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جولة ميدانية، على عدد من المخابز البلدية بمدينة الأقصر، وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات المقررة.

وتفقد المحافظ ثلاث مخابز بمناطق العوامية والفيروز وشارع المدينة المنورة، حيث تم رصد مخالفات لمخبز بحي الفيروز، تمثلت في تدني مستوي نظافة المخبز وتلف الميزان الخاص بالخبز بجانب مخالفة عدم مطابقة الخبز للمواصفات، وتم تحرير محضر بذلك.

ووجه المحافظ بالمرور الدوري والمكثف على المخابز ومتابعة جودة الخبز ونوعيته ووزنه وأرصدة المخابز من الدقيق ومدى انتظامها في مواعيد العمل المقررة لها.
محافظ الأقصر يضبط مخبز بلدي إنتاجه غير مطابق للمواصفات (صور)
محافظ الأقصر يضبط مخبز بلدي إنتاجه غير مطابق للمواصفات (صور)
محافظ الأقصر يضبط مخبز بلدي إنتاجه غير مطابق للمواصفات (صور)
محافظ الأقصر يضبط مخبز بلدي إنتاجه غير مطابق للمواصفات (صور)
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