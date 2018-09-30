ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط ربه منزل وفلاح بالفيوم هاربان من قضايا جنائية

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:30 م
ضبط ربه منزل وفلاح بالفيوم هاربان من قضايا جنائية
صورة أرشيفية
طباعة
ريهام على
 
ألقت وحدة مباحث مركز شرطة الفيوم، القبض على فلاح وربه منزل متهمان هاربان ومطلوب ضبطهما واحضارهم فى قضايا جنائية.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، اخطارا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بضبط"شعبان.ه.ح.ع" 38 سنه"فلاح "ومقيم منشأه بغداد ـ مركز الفيوم، و" اسماء.أ.ع.ص" 24 سنه" حاصلة على دبلوم تجارة ربه منزل، ومقيمة منشأه بغداد ـ مركز الفيوم والمطلوب ضبطهما واحضارهما فى القضية رقم 4750 2018 أدارى مركز الفيوم "ضرب وتعذيب".

المزيد عن: مصر ربة منزل اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 1:10:12 PM