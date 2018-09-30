ضبط ربه منزل وفلاح بالفيوم هاربان من قضايا جنائية

ألقت وحدة مباحث مركز شرطة الفيوم، القبض على فلاح وربه منزل متهمان هاربان ومطلوب ضبطهما واحضارهم فى قضايا جنائية.



تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، اخطارا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بضبط"شعبان.ه.ح.ع" 38 سنه"فلاح "ومقيم منشأه بغداد ـ مركز الفيوم، و" اسماء.أ.ع.ص" 24 سنه" حاصلة على دبلوم تجارة ربه منزل، ومقيمة منشأه بغداد ـ مركز الفيوم والمطلوب ضبطهما واحضارهما فى القضية رقم 4750 2018 أدارى مركز الفيوم "ضرب وتعذيب".



