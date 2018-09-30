إليسا تدعم ملكة جمال لبنان بعد إصابتها بالسرطان
الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:24 مالفجر الفني
أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، عن دعمها لملكة جمال لبنان لعام 2016 ميشال الحجل، بعد الكشف عن معاناتها من سرطان الغدد.
وغردت إليسا، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" قائلة: "لقد تأثرت كثيرا بقصة ميشيل.. أتذكرها من مشاركتها بمسابقة ملكة جمال لبنان عام ٢٠١٦ وهي الآن تحارب مرض السرطان في عمر الـ ٢٤، أتمنى الشفاء لكِ ونحن جميعا هنا لمساعدتك".
وغردت إليسا، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" قائلة: "لقد تأثرت كثيرا بقصة ميشيل.. أتذكرها من مشاركتها بمسابقة ملكة جمال لبنان عام ٢٠١٦ وهي الآن تحارب مرض السرطان في عمر الـ ٢٤، أتمنى الشفاء لكِ ونحن جميعا هنا لمساعدتك".