"المصرية لليونسكو" تنظم احتفالية بالعيد الـ50 لحملة إنقاذ آثار النوبة

تنظم اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، احتفالية بالعيد الـ50 لحملة إنقاذ آثار النوبة تتضمن مجموعة من الأنشطة المرتبطة بحملة الإنقاذ حتى عام 2019، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو .





ويأتي ذلك في إطار برنامج احتفالات منظمة اليونسكو بالمناسبات والذكريات الدولية وإدراج ذكرى مرور خمسين عامًا على حملة إنقاذ معابد أبو سمبل وآثار النوبة ضمن أعمال المؤتمر العام في دورته التاسعة والثلاثين لعامي 2018/2019، والذي يعد من أهم الأحداث التاريخية التي أضفت على اليونسكو الثقة الدولية.





يذكر أن الأنشطة تبدأ بتنظيم ندوة تحت عنوان "أبو سمبل...شمس لن تغيب.. خمسون عاماً على افتتاح مشروع إنقاذ معبدى أبو سمبل" بالتعاون مع المركز القومى للسينما، وذلك مساء اليوم الأحد يتم خلالها عرض فيلم العجيبة الثامنة، وعرض عن عبقرية الإنقاذ.





ومن المقرر تنفيذ العديد من الفعاليات بهذه المناسبة بالتعاون مع وزارات الثقافة والآثار والسياحة؛ ويأتى ذلك تلبية لدعوة اليونسكو بالاحتفال على مدار عامى 2018/2019.



