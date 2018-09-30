الأهلي يتكتم على راعي إماراتي بعد فسخ عقد "صلة"

يعتزم مسؤولو النادي الأهلي التعاقد مع راعي جديد خلال الساعات القادمة بعد فسخ عقد شركة صلة السعودية الأربعاء الماضي.

ويتكتم النادي الأحمر على اسم الراعي الجديد "الإماراتي" والذي يتم الترتيب معه الآن بدلاً من شركة صلة التي قررت فسخ العقد بالأمس بسبب تجاوزات جماهير الأحمر في حق المستشار تركي أل شيخ الرئيس الشرفي السابق للأهلي.

ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي عن الراعي الجديد خلال أيام قليلة.