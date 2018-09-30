شوبير: قلقان على محمد صلاح وهذه مبررات تراجعه

برر الإعلامي أحمد شوبير تراجع مستوى محمد صلاح نجم نادي ليفربول بعد التعادل 1-1 أمام تشيلسي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وأوضح شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير" أن القلق بدأ يتسرب إليه على محمد صلاح بعد تغييره أمام تشيلسي.

وأضاف شوبير: "قد يكون محمد صلاح في غير فورمته وربما أخافته الإصابة قليلًا رغم أنه كان قويًا أمامها وعاد سريعًا منها.. على محمد صلاح أن ينسى الموسم الماضي ويركز على استعادة فورمته وأن ينحي إحراز الأهداف جانبًا بشكل مؤقت لأن كل مهاجم يمر بفترة من عدم تسجيل الأهداف وحدث ذلك من قبل مع كريستيانو رونالدووميسي".