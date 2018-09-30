حلول للتعامل مع الزوج المشغول دائما

نقدم لكِ عزيزتي مجموعة من الحلول التي يجب أن تتبعيها لكي تتعاملين مع زوجكِ حال انشغاله عنك لفترات طويلة:-





- فهم طبيعة عمل الزوج

دائمًا ما يقولون إنّ نصف حل المشكلة فهمها، فبدلًا من التذمّر عليكِ إدراك طبيعة عمل زوجكِ جيدًا، وبمجرد تقديركِ للأمور سيتفهّمكِ زوجكِ جيدًا، وسيحاول قدر الإمكان مراعاة الأمر.





- تنظيم الوقت

احرصي على تنظيم وقتكِ، فربما لا يكون زوجكِ منشغلًا عنكِ كثيرًا، ربما أنتِ من ليس لديه أيّ نشاطات، لذلك حاولي أن تكون لك حياتكِ الخاصة، بدلًا من أن تجلسي بدائرة الانتظار.





- التحدث مع الزوج

إن زاد الأمر عن حدّه، فحاولي أن تتحدثي مع زوجكِ بهذا الأمر، ولكن بهدوء حتى لا تثيري الكثير من المشاكل، وابدئي الكلام بأنكِ تقدّرين طبيعة عمله، لكن أنتِ أيضًا لكِ حقوق، وتحتاجين منه أن يوازن الأمور بشكل أفضل.





- الرسائل