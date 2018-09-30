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ترامب: أنا و"زعيم كوريا الشمالية" وقعنا فى الحب بعد رسائل جميلة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:52 ص
ترامب: أنا وزعيم كوريا الشمالية وقعنا فى الحب بعد رسائل جميلة
ترامب وكيم جونج أون-أرشيف
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خاطر عبادة
 

فاجيء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حشداً من المشاركين في حملة انتخابية، باعترافه بحبه نظيره الكورى الشمالى كيم جونج أون، بعد محادثات شاقة وتبادل للحرب الكلامية طيلة العام الماضى بسبب التجارب النووية الكورية.


وقال ترامب، وفقاً لوكالة أسوشيتدبرس، اليوم "كانت هناك محادثات صعبة ممتدة بينى وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، ثم وقعنا في الحب". 

 

وقال ترامب في مسيرة مساء السبت في وست فرجينيا "كتب لي رسائل جميلة وهي رسائل عظيمة، ووقعنا في الحب". 

 

كما سخر ترامب بشأن النقد الذي سيلاقيه من وسائل الإعلام التى قد تعتبر تصريحاته "غير رئاسية"، بينما قد يعتبرها البعض إيجابية للغاية بشأن الزعيم الكوري الشمالية، وقال أحدهم سيعلق قائلاً "لماذا استسلم الرئيس ترامب إلى هذا الحد؟"، ثم استطرد "أنا لم أستسلم لشيء".

 


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