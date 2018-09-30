وزير الرياضة في عمومية الـ"كاف": مصر مستعدة لاستضافة بطولات الاتحاد الإفريقي في أي وقت

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم الأحد، فعاليات الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وبحضور جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا"، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الجمعية العمومية للكاف.





وقال الدكتور أشرف صبحي فى كلمته :"تعد الرياضة أحد أهم الجسور التى تعمل على تحقيق التواصل والترابط بين الأوطان، ومنها كرة القدم أكثر الرياضات شهرةً فى العالم والتى تعد وسيلة فاعلة فى نشر السلام وتعليم التسامح وتقبل الآخر، ونبذ العنف والكراهية والتعصب"، مطالبا الاتحادات الرياضية فى مختلف دول العالم بالعمل على نشر ثقافة ممارسة الرياضة.





وأوضح الوزير أنه قد تم البدء فى اتخاذ خطوات مدروسة لتنفيذ مشروع قومى للكشف عن الموهبة فى كرة القدم، والعمل على إعدادها وتأهيلها للاحتراف بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم؛ ليكون المشروع بادرة أولى لإنتاج وإفراز لاعبين مصريين عالميين وهو ما سينعكس علي تطور كرة القدم المصرية والإفريقية، مناشدا مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتشجيع الاتحادات المحلية على وضع آليات وسياسات محددة للكشف عن مواهب القارة السمراء.





وأكد صبحي عن الثقة فى رؤية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فى تحقيق مزيد من التطور والازدهار وتحقيق نهضة حقيقية وتطورات مستمرة للكرة الإفريقية من أجل أن تحتل المكانة التى تليق بها على المستوى العالمي، مثمنا على قرار الكاف بزيادة عدد منتخبات بطولة كأس الأمم الإفريقية إلى 24 منتخباً بدلا من 16 منتخباً، مع إقامة البطولة فى فصل الصيف .





وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن مصر نمتلك ثروةً إنشائية هائلة وتستضيف العديد من البطولات الرياضية الدولية على مدار العام، مرحبا باستضافة بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فى أى وقت، مقدما الشكر والتقدير للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على إسناد ملف استضافة بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية إلى مصر، والمزمع إقامتها في شهر ديسمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى استضافة مصر لمنافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة خلال العام القادم.





وفى ختام كلمته ، تمنى وزير الرياضة لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالخروج بنتائج مثمرة خلال انعقاد اجتماعهم بالشكل الذى تساهم فى دعم وتنمية كرة القدم الإفريقية.





فيما أوضح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم انه من المناسب إقامة فعاليات الجمعية العمومية للكاف فى شرم الشيخ للمرة الأولى، مقدما التهنئة إلى رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" على نجاح فعاليات كأس العالم لكرة القدم بروسيا، معلناً عن دعم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للسيد جيانى انفانتينو للترشح لدورة ثانية لرئاسة الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".





ولفت رئيس الكاف إلى إقامة اجتماع بالرباط عقب نهاية كأس العالم بحضور رؤساء اتحادات كرة القدم الإفريقية لتقييم وتحليل أداء المنتخبات الإفريقية فى المونديال والتعرف على أسباب تراجع مستوى المنتخبات الإفريقية والخروج المبكر من المونديال.





وفى هذا السياق، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على أهمية العمل والتدريب المستمر وتطوير المنشآت، والعمل على استقرار مستوى اللاعبين ومستوى اللجان الفنية، مبيناً أن "الكاف" بدأ في التطوير من خلال إقامة ورش عمل لبطولة الناشئين المقرر أقامتها الفترة القادمة، وأن "الكافط فى حاجة إلى الشباب لإدخال ديناميكية جديدة نستعيد قيم الرياضة فى إفريقيا ومن أجل العالم.





ومن جانبه، أوضح رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم أن المستقبل سيكون لإفريقيا بفضل توافر الموهبة والشغف لكرة القدم، مشيرا إننا نسعى إلى أن نجعل مستقبل كرة القدم إفريقياً، مطالبا بمزيد من المشروعات المستقبلية لإحداث تطوير وتقدم فى كرة القدم.





فيما رحب المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بكافة المشاركين فى الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم والمقامة فى أرض السلام مدينة شرم الشيخ، معربا عن أمله فى حاضر ومستقبل أكثر إشراقا وبهجة للأجيال الصاعدة، مشيرا أن الشعوب الإفريقية يجدون كل الترحاب والمحبة والعون والتشجيع من الشعب المصري العاشق لكرة القدم انطلاقاً من حرص قيادته على دعم العلاقات مع الدول الإفريقية فى مختلف المجالات.