وزير التنمية المحلية: ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية لحل مشاكل المواطنين

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهمية تفعيل المشاركة الشعبية والمجتمعية لحل بعض المشاكل بالمحافظات والبحث عن الحلول المبتكرة والجديدة.





وأشار إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والمستثمرين على أرض كل محافظة للمساهمة في إقامة مشروعات تخدم المواطنين وتقضى على بعض المشكلات التي تواجههم بالقرى والمدن سواء كانت صرف صحي أو مياه شرب أو قمامة.





ولفت إلى ضرورة التعاون مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظات وتحقيق المشاركة المطلوبة بين الجانبين لحل المشاكل التي يعاني منها المواطنين.



