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وزير التنمية المحلية: لازم المواطن يشعر بتغيير على أرض الواقع

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:47 ص
وزير التنمية المحلية: لازم المواطن يشعر بتغيير على أرض الواقع
اللواء محمود شعراوي - أرشيفية
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ياسمين مبروك
 
أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات بالمحافظات لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمات، وإلى ضرورة اختيار شخصيات تتمتع بالخبرة والكفاءة المطلوبة لإدارة المشروعات التى تديرها المحافظات لتحسين مواردها والتغلب على أية معوقات.

وشدد في تصريحات اليوم، على ضرورة تفعيل مجموعات الرصد والمتابعة  بالأحياء والمدن والمراكز على مدار اليوم، وتنفيذ منظومة التدخل السريع فيما يخص مشكلة القمامة والنظافة لتحسين الصورة الحالية للشارع المصرى في كل المحافظات.

وأضاف أنه "لازم المواطن يشعر بوجود تغيير حدث على أرض المحافظات سواء في مستوى تحسين الخدمات المقدمة إليه أو مشكلة القمامة أو إزالة التعديات للمباني المخالفة أو إزالة الإشغالات في الشارع".

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