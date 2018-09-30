ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير التنمية المحلية للمحافظين: "انزلوا اسمعوا مشاكل الناس"

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:47 ص
وزير التنمية المحلية للمحافظين: انزلوا اسمعوا مشاكل الناس
اللواء محمود شعراوي - أرشيفية
طباعة
ياسمين مبروك
 
وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بضرورة العمل على سرعة حل مشاكل المواطنين والاستماع إلى شكواهم على أرض الواقع والاستمرار في تفعيل منظومة الشكاوى وإبلاغ المواطنين بالنتائج وفتح قنوات اتصال مباشرة معهم خاصة في القرى.

وأضاف في تصريحات اليوم، "مش عايز حد يقعد في المكاتب.. وانزلوا الشارع واسمعوا مشاكل الناس وحلوها.. كلنا جايين علشان نخدم المواطن ونحقق رضاه وده هدفنا الأول.. وأنا معاكم وفِي ظهركم، وسأقف شخصيًا مع الشرفاء والمخلصين لحل مشاكل الناس".

المزيد عن: وزير التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي التنمية المحلية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 11:30:01 AM