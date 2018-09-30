وزير التنمية المحلية للمحافظين: "انزلوا اسمعوا مشاكل الناس"

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بضرورة العمل على سرعة حل مشاكل المواطنين والاستماع إلى شكواهم على أرض الواقع والاستمرار في تفعيل منظومة الشكاوى وإبلاغ المواطنين بالنتائج وفتح قنوات اتصال مباشرة معهم خاصة في القرى.





وأضاف في تصريحات اليوم، "مش عايز حد يقعد في المكاتب.. وانزلوا الشارع واسمعوا مشاكل الناس وحلوها.. كلنا جايين علشان نخدم المواطن ونحقق رضاه وده هدفنا الأول.. وأنا معاكم وفِي ظهركم، وسأقف شخصيًا مع الشرفاء والمخلصين لحل مشاكل الناس".



