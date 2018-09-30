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وزير التنمية المحلية يطالب بحصر المشروعات المتعثرة في المحافظات

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:46 ص
وزير التنمية المحلية يطالب بحصر المشروعات المتعثرة في المحافظات
اللواء محمود شعراوي - أرشيفية
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ياسمين مبروك
 
عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا، اليوم، مع سكرتيري عموم المحافظات، بحضور عدد من قيادات الوزارة، لبحث عدد من الملفات المهمة.

وطالب اللواء محمود شعراوي، سكرتيرى عموم المحافظات، بسرعة حصر المشروعات المتعثرة وموافاة الوزارة بها خلال 48 ساعة، للعمل على إزالة الأسباب التي أدت إلى ذلك والتأكد من إدارتها بصورة جيدة وحل المشاكل التي تواجهها بالتنسيق مع الوزارت المعنية بالحكومة.

المزيد عن: وزير التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي التنمية المحلية
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