الصين تنتج أكبر حفار للأنفاق الطينية

أعلنت الصين اليوم الأحد، إنتاج أكبر حفار للأنفاق الطينية، وذلك فى مدينة "تشنغتشو" عاصمة مقاطعة "خنان" بوسط البلاد.

وقالت شركة مجموعة الصين المحدودة لمعدات هندسة السكك الحديدية- فى بيان اليوم- أن قطر الآلة التى تعرف بـ"تشون فنغ" يصل إلى 15.8 متر، مما يجعلها أكبر آلة حفر للأنفاق الطينية من نوعها فى الصين، فيما يبلغ وزنها حوالى 4800 طن وطولها 135 مترا.

وأضافت الشركة أن الحفار سيستخدم من أجل حفر الأنفاق باستخدام مقطع عرضى دائرى، فضلا عن الحفر عبر مجموعة متنوعة من طبقات التربة والصخور مع وضع قطع خرسانية غير مترابطة لبناء الأنفاق ومسارات خطوط المترو والصرف الصحي.

وتعد شركة مجموعة الصين المحدودة لمعدات هندسة السكك الحديدية موردا رائدا لآلات حفر الأنفاق على نحو عالمى، حيث وقعت عقودا لإنتاج 788 وحدة من آلات حفر الأنفاق لمشاريع أنفاق، فيما تعمل 656 وحدة منها فى مشاريع حول العالم.