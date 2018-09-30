الصين تجلي 2900 شخص من مقاطعة فوجيان استعدادا للإعصار "ترامي"

أجلت السلطات فى مقاطعة "فوجيان" شرقى الصين نحو 2900 شخص، استعدادا للإعصار "ترامي" وهو الرابع والعشرين الذى يضرب البلاد هذا العام.

وذكرت سلطات المقاطعة اليوم الأحد، أن المقر الرئيس للسيطرة على الفيضانات بدأ الاستجابة الطارئة، حيث أجلى 2882 من السكان المحليين، وطالب 268 من قوارب الصيد بالعودة للموانىء، مع إغلاق 19 من المواقع السياحية والمنشآت القريبة من الشاطىء.

ووفقا للمركز الوطنى للأرصاد الجوية، كان "ترامى" يتحرك باتجاه الشمال الشرقى إلى اليابان بسرعة 25 كيلومترا فى الساعة فى البحر، مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 180 كيلومترا فى الساعة بالقرب من مركزه، وسط توقعات بضرب المناطق الشرقية من الصين خلال الأيام القليلة المقبلة.