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لهذا السبب.. أبل تطلق تحديث watchOS 5.0.1

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:21 ص
لهذا السبب.. أبل تطلق تحديث watchOS 5.0.1
أبل
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أطلقت شركة أبل تحديث جديد لنظام تشغيل ساعاتها الذكية watchOS، وهذا بعد إطلاق الإصدار الرئيسى 5.0 الأسبوع الماضي، وفقا لما نشره موقع هندي شهير.

والإصدار الجديد يحمل الرقم 5.0.1 وهدفها من إطلاق التحديث هو إصلاح الأخطاء، وفقا لما نشره موقع GSM الهندي، إضافة إلى إصلاح بعض المشكلات الثانوية في الإصدار 5.0، حيث جاء في وصف التحديث أنه يعالج مشكلتين تتعلقان بتتبع اللياقة البدنية، فيما تتعلق المشكلة الثالثة بالرسوم، مع ملاحظة أن هذه المشاكل قد لا تؤثر على الجميع.

ويأتي التحديث الجديد في مساحة 37.3 ميجابايت، حيث يمكن المستخدمون الدخول بشكل يدوي للبحث عن التحديث، مع ضرورة وضع الساعة على الشاحن خلال عملية الترقية حتى لا تحدث أي مشاكل خلال عملية التحديث.
المزيد عن: نظام التشغيل لهذا السبب سبب التشغيل الاصدار الجديد اطلاق
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