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"أبوجريشة" للاعبي الإسماعيلي: لا بديل عن الفوز أمام المقاولون العرب

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:11 ص
أبوجريشة للاعبي الإسماعيلي: لا بديل عن الفوز أمام المقاولون العرب
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أحمد سعد
 

عقد محمد محسن أبو جريشة المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى اجتماعا مع اللاعبين قبيل انطلاق المران الرئيسى مساء أمس السبت.

ويحل الدراويش ضيفا مساء الأثنين على المقاولون العرب باستاد الجبل الأخضر ، لحساب الجولة التاسعة من المسابقة المحلية.

وطالب "أبو جريشة" لاعبيه بضرورة التحلى بالاصرار والروح القتالية لاستعادة مسيرة الانتصارات على حساب المقاولون رغم صعوبة المباراة ، مؤكدا أنه لا بديل عن الثلاث نقاط.

وشدد مدرب الإسماعيلى على ضرورة مصالحة الجماهير عبر بوابة الانتصارات واعادة الفريق للمكانة التى يستحقها بين الكبار فى جدول الترتيب.

وأكمل بأن المشاركة الأساسية فى المباريات تتوقف على المرود الذى يقدمه كل لاعب فى المران ، منوها على ضرورة اثبات كل لاعب الإضافة الفنية المنتظرة منه فى المباريات.

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