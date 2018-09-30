خواتم ذهبية تناسب إطلالتك في المناسبات (صور)

الخاتم هو من القطع التي لا يمكن للمرأة الاستغناء عنها في أي مناسبة، ومع الابتكارات التي بدأنا نشهدها في جميع التصاميم التي تقدّمها دور المجوهرات العالمية، بات الخاتم قطعة نفيسة أشبه بلوحة فنيّة تتباهين باقتنائها.





ونعرض اليوم عليكم مجموعة من الخواتم التي تميّزت بحجمها العريض والبارز، وبصياغتها من الذهب الخالص. وهي رغم بساطتها، تعكس الكثير من البراعة والابتكار.





فعلى سبيل المثال، لفتنا خاتم Anneau Feuilles d'Olivier الذي قدّمته دار تيفاني أند كو. Tiffany&CO. والذي تميّز بتصميمه الغنيّ على شكل أوراق ثمرة الزيتون.





كذلك الخاتم الذي قدّمته دار شانيل CHANEL ضمن مجموعتها Coco Crush والمصنوع من الذهب الخالص. وقد بدا فاخراً وغنياً بتقطيعاته الواضحة.





أما التصميم الذي أبهرنا فكان من بياجيه Piaget والذي قدّمته الدار ضمن مجموعتها اكستريميلي بياجيه Extremely Piaget والذي جاء مرصّعاً بالماس بأسلوب ناعم وبدا مجرّحاً بطريقة فنية لافتة.



