"الطيران المدني الإماراتي" ينفي ما تداولته وسائل إعلام حوثية عن مطار دبي
الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:13 صوكالات
نفت الهيئة العامة
للطيران المدني الإماراتية، صحة ما تداولته وسائل الإعلام الحوثية عن مطار دبي الدولي.
وأكدت هيئة العامة
للطيران المدني الإماراتية وفقاً لما نشره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي،
أن " حركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي ولاصحة لما
يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي الدولي".
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