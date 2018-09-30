كروز أزول يتجرع الهزيمة الثانية له بالدوري المكسيكي

مُني كروز أزول، بثاني هزيمة له في مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي "أبرتورا 2018"، بعد خسارته أمام مضيفه باتشوكا (3-1) بالجولة الـ11 من البطولة.





افتتح التسجيل لصالح أصحاب الأرض، الأرجنتيني ليوناردو أولوا (ق 8)، ثم سجل المكسيكيان ميجيل تابياس (ق32)، وبابلو لوبيز (ق43).





وجاء الهدف الوحيد لكروز أزول، من خلال الباراجوياني بابلو أجيلار (ق46).





ورفع باتشوكا، رصيده لـ15 نقطة، في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد كروز أزول عند 23 نقطة، ولا يزال يحافظ على الصدارة التي قد يخسر انفراده بها حال فاز كلوب أمريكا على تشيفاس دي جوادالاخارا مساء اليوم.





وفاز سانتوس على مضيفه نيكاكسا بهدف نظيف سجله خوليو فورتش (ق24) ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في الوصافة بفارق نقطة أمام أمريكا ومونتيري الذي فاز على ضيفه تيخوانا (3-0),





جاءت الأهداف عبر الأرجنتينيين روخيليو فونيس موري (ق11)، ونيكولاس سانشيز (ق58)، والمكسيكي خيسوس جاياردو (ق76).





وبخسارته السادسة تجمد رصيد نيكاكسا عند 11 نقطة، في المركز الـ15، بواقع 3 انتصارات، وتعادلين، و6 هزائم.





أما تيخوانا فتجمد رصيده عند 15 نقطة، في المركز الـ11 بواقع 4 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم.





ومن ناحيته فاز تيجريس بثنائية نظيفة على مضيفه كيريتارو سجلهما أندريه بيير جيجناك (ق48 و84).





وبفوزه رفع تيجريس رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات و3 هزائم، أما كيريتارو فتجمد رصيده عند 15 نقطة بالمركز التاسع بواقع 4 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم.





وكانت الجولة قد انطلقت بخسارة تولوكا أمام أطلس (2-0) وفوز ليون على فيراكروز (0-4).





وتستكمل الجولة اليوم الأحد بمواجهات بوماس وبويبلا وموريليا ولوبوس بواب، وأمريكا وتشيفاس دي جوادالاخارا.



