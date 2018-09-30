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عاجل .. تركي آل الشيخ يتدخل لحل أزمة مرتضي منصور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:29 ص
عاجل .. تركي آل الشيخ يتدخل لحل أزمة مرتضي منصور
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الفجر الرياضي
 
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية دعمه للمستشار مرتضي منصور في أزمته الأخيرة مع الاتحاد الإفريقي واللجنة الاوليمبية.

وأشار آل الشيخ، إلى أنه سيجري اتصالا برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اينفانتينو، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاحتواء الازمة.

واعتبر المستشار تركي، أن ماحدث مع رئيس الزمالك غير مقبل ولا يمكن قبوله.

وأعلن رئيس هيئة الرياضة السعودية، أن الرد سيكون في مظاهر الاستقبال للمستشار منصور في الرياض يوم ٦ أكتوبر.

وأعلن الاتحاد الإفريقي بالأمس إيقاف مرتضى منصور لمدة عام وغرامة 40 ألف دولار لسوء السلوك، على خلفية هجومه على أحمد أحمد رئيس الـ"كاف".
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