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ارتفاع عدد ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 832 قتيلًا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:03 ص
ارتفاع عدد ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 832 قتيلًا
ضحايا زلزال إندونسيا
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وكالات
 

قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن عدد القتلى جراء الزلزال وأمواج المد العاتية تسونامي  التي ضربت جزيرة سولاويسى في إندونيسيا ارتفع إلى 832 قتيلا اليوم الأحد مضيفة أنها تعتقد أن المنطقة المتأثرة أكبر مما كان يعتقد فى البداية.

 

 وقال سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة في مؤتمر صحفى إن تقارير تفيد بأن كثيرين محاصرون تحت أنقاض مبان انهارت بعد الزلزال الذى بلغت قوته 7.5 درجة والذى هز البلاد يوم الجمعة وأثار أمواج المد العاتية التي وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار.

 

المزيد عن: ضحايا زلزال زلزال وتسونامي تسونامي إندونيسيا
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