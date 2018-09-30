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إعصار "ترامي" يضرب جنوب غرب اليابان

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:46 ص
إعصار ترامي يضرب جنوب غرب اليابان
إعصار ترامي
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وكالات
 

ضرب الإعصار ترامي القوى مناطق جنوب غرب اليابان، اليوم الأحد، حيث تسببت الرياح المصاحبة له فى إصابة 40 شخصا فى محافظة "أوكيناوا" و10 أشخاص آخرين فى محافظة "كاجوشيما"، وذلك وفقا لتقارير إعلامية.

 

 وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) أن الرياح القوية المصاحبة للإعصار تسببت أيضا فى انقطاع التيار الكهربائى عن مئات آلالاف من المواطنين، مشيرة إلى أن السلطات أصدرت أوامر لإجلاء أكثر من 26 ألف شخص فى مناطق مختلفة من 8 محافظات غرب البلاد.

 

وأضافت الشبكة اليابانية، أن شركة سكك حديد غرب اليابان أوقفت خدمات القطارات بين محطتى "ياناى" و"كوداماتسو" فى إقليم "ياماجوتشى".

 

وتشهد اليابان سنويا العديد من الأعاصير خلال فصل الصيف، لكن إعصار (جيبى)، الذى اجتاح البلاد مؤخرا تميز عن تلك الأعاصير بقوته الشديدة التى لم يشهد الأرخبيل مثيلا لها منذ 25 عاما على الرغم من أن خسائره البشرية والمادية أتت أقل مما كان متوقعا.

 


المزيد عن: جنوب غرب اليابان اليابان اعصار ترامي اصابة 50 شخص
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