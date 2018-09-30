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إسرائيل: نقل منظومة اس-300 لسوريا "تحد معقد".. و"بوتين" يعى خطورة اللعبة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:44 ص
إسرائيل: نقل منظومة اس-300 لسوريا تحد معقد.. وبوتين يعى خطورة اللعبة
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

قال مسؤول إسرائيلي كبير، إنّ تسليم روسيا منظومة الدفاع الصاروخي اس-300 إلى سوريا يشكل تحدياً معقداً لإسرائيل، بينما أوضح أنّها لن تمثل تهديدا كاملا لأمن الدولة اليهودية.

 

وأضاف المسؤول، وفقاً لشبكة "24 نيوز" اليوم، أنّ "اس-300 هو تحد معقد لدولة إسرائيل، ونحن نتعامل مع القرار بطرق مختلفة، وليس بالضرورة من خلال منع شحن النظام المضاد للطائرات".


وأبلغت إسرائيل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنها ستواصل العمليات فى سوريا، بجانب دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المسؤول الإسرائيلي الذي لم يكشف عن إسمه "سنواصل العمل في سوريا ونعيد تأكيد حقنا في الدفاع عن النفس وحرية العمليات"، وأضاف "بوتين اتخذ خطوة، لكنها ثمتل لعبة كبيرة بالميدان، وهو يعى ذلك".

 

 وأكدّ وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن عمليات التسليم الخاصة بـ "اس 300" بدأت بالفعل، وقال إن الإجراءات المتخذة ستكرس لضمان سلامة وأمن رجال الجيش الروسى في سوريا.

 

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