تونس تنضم إلى مدونة سلوك عالمية للتوصل إلى عالم خال من الإرهاب





وقع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الجمعة بنيويورك على وثيقة انضمام تونس إلى "مدونة سلوك عالمية للتوصل إلى عالم خال من الإرهاب"، وذلك بمناسبة مشاركته في اجتماع نظمته كازاخستان لإطلاق هذه المدونة.

و تتضمن هذه المدوّنة التي شاركت تونس في المفاوضات الخاصة بها، عدداً من المبادئ الطوعية المرتبطة بأهمية احترام الدول لالتزاماتها الدولية وللاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.

وأبرزت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ أصدرته ، أن التوقيع على هذه المدونة ياتى في إطار المجهودات الوطنية الرامية إلى مكافحة الإرهاب ، وتأكيدا على مساندة تونس بشكل بناء للمبادرات التي من شأنها دعم الجهود الدولية للقضاء على هذه الآفة.

من جهة أخرى، تولى الوزير رفقة وزيرة الشؤون الخارجية لأندونيسيا رتنو مارسودي التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن احداث آلية للمشاورات الثنائية.

واستعرض الطرفان بالمناسبة سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي الذي أصبح يشهد ديناميكية خاصة على المستوى الاقتصادي،وفق ذات البلاغ.

كما أجرى الجهيناوي سلسلة لمقابلات مع كل من نائب الوزير الأول ووزير الخارجية الإيرلندي سيمون كونفيني ووزراء خارجية النرويج وأذربيجان المار مامدياروف وقبرص نيكوس كريستودوليديس والوزيرة الاتحادية لأوروبا والاندماج والشؤون الخارجية للنمسا كارين كنايسي.

وكانت هذه اللقاءات مناسبة لاستعراض علاقات التعاون الثنائي بين تونس وهذه البلدان والنظر في سبل تعزيزها وتطويرها، ولتبادل وجهات النظر بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

على صعيد آخر، تطرق وزير الشؤون الخارجية في لقاء مع الأمين العام للإتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، الى التعاون البناء بين تونس وهذه المنظمة الحكومية الدولية وآفاق تعزيزه.















