ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

وهبي الخزري تعرض لمشكل عضلي خفيف في لقاء موناكو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:38 ص
وهبي الخزري تعرض لمشكل عضلي خفيف في لقاء موناكو
طباعة
محمد وليد الجموسي
 


اشار مدرب سانت ايتيان جون لويس غاسي في حديث لموقع الفريق على شبكة الانترنت الى تعرض لاعب الوسط الدولي التونسي الى مشكل عضلي خفيف خلال اللقاء الذي جمع "الخضر" بموناكو مساء الجمعة على ملعب جوفروا غيشار.

وكان وهبي الخزري تالق بشكل لافت في هذه المباراة بتحقيقه ثنائية في الدقيقتين 41 و54 قاد من خلالها سانت ايتيان الى الاطاحة بموناكو بهدفين نظيفين. وغادر وهبي الخزري الميدان في الدقيقة 68 تاركا مكانه لزميله ارنو نور الدين. واصبح الخزري بفضل هذه الثنائية افضل هداف تونسي في تاريخ البطولة الفرنسية بمجموع 40 هدفا. 

وقال مدرب سانت ايتيان "النقطة السوداء الوحيدة في سهرتنا اصابة غابريال سيلفا التي اعتقد انها بليغة والمشكل العضلي الخفيف لوهبي الخزري. انها نتيجة تواتر المباريات وبعض الضغط على ما اعتقد".

وتجدر الاشارة الى ان الناخب الوطني فوزي البنزرتي سيعلن يوم الثلاثاء القادم عن قائمة اللاعبين للمواجهة المزودجة امام النيجر يومي 13 و16 اكتوبر القادم لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كاس افريقيا للامم 2019.  


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 9:50:41 AM