وهبي الخزري تعرض لمشكل عضلي خفيف في لقاء موناكو





اشار مدرب سانت ايتيان جون لويس غاسي في حديث لموقع الفريق على شبكة الانترنت الى تعرض لاعب الوسط الدولي التونسي الى مشكل عضلي خفيف خلال اللقاء الذي جمع "الخضر" بموناكو مساء الجمعة على ملعب جوفروا غيشار.

وكان وهبي الخزري تالق بشكل لافت في هذه المباراة بتحقيقه ثنائية في الدقيقتين 41 و54 قاد من خلالها سانت ايتيان الى الاطاحة بموناكو بهدفين نظيفين. وغادر وهبي الخزري الميدان في الدقيقة 68 تاركا مكانه لزميله ارنو نور الدين. واصبح الخزري بفضل هذه الثنائية افضل هداف تونسي في تاريخ البطولة الفرنسية بمجموع 40 هدفا.

وقال مدرب سانت ايتيان "النقطة السوداء الوحيدة في سهرتنا اصابة غابريال سيلفا التي اعتقد انها بليغة والمشكل العضلي الخفيف لوهبي الخزري. انها نتيجة تواتر المباريات وبعض الضغط على ما اعتقد".

وتجدر الاشارة الى ان الناخب الوطني فوزي البنزرتي سيعلن يوم الثلاثاء القادم عن قائمة اللاعبين للمواجهة المزودجة امام النيجر يومي 13 و16 اكتوبر القادم لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كاس افريقيا للامم 2019.



